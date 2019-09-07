الحصيني: حالة ماطرة على 4 مناطق مع فرصة سيول

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تغيرًا في الأجواء بدءًا من غد الأحد، يشمل انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية على مناطق المملكة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن بداية تحسن الأجواء ستكون من الشمالية ثم الغربية فالوسطى فالشرقية، وأنه من المتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى الـ20 درجة مئوية في طريف لأول مرة منذ دخول فصل الخريف لعام1441هـ أمس الجمعة.

وأضاف الحصيني، أنه مع انخفاض الحرارة ستخف اللواهيب والسموم التي كانت سائدة، ناصحًا بتخفيض مؤشر التبريد خوفاً من نزلات البرد خاصة في الليل، متوقعًا حالة ممطرة معتبرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مكة خاصة الطائف مع فرصة سيول كلما تم الاتجاه جنوباً من المملكة.

في السياق ذاته، توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، تحسن الأجواء ووداع الحر اللاهب، مع بداية هذا الأسبوع.

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وقال الزعاق –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه مع بداية هذا الأسبوع، سنودع موجات الحر اللاهبة وتتحسن الأجواء من آخر الليل مع مرور الأيام، ويتزامن ذلك مع دخول النجم الثاني من سهيل ويسمى عند العامة بموسم «الصفيري» تصغيرًا لموسم «الصفري».

وأضاف الزعاق أن موسم «الصفيري» هو بداية انتشار الأمراض الخريفية، مشيرًا إلى أننا عشنا الأيام الماضية أحر نجوم سهيل «الطرف» وبانتهائه تتحسن الأجواء.

وأوضح أن موسم «الصفيري» هو الموسم السابق لـ«الصفري»، وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة (الخريف)، وسمي «الصفري» بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء.