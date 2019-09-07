السعودية اليوم / شرح " الأصول الثلاثة وأدلتها والقواعد الأربع" محاضرة بتعاوني جنوب حائل



حائل 8 محرم 1441هـ الموافق 7 سبتمبر 2019م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً محاضرة بعنوان " شرح الأصول الثلاثة وأدلتها والقواعد الأربع "، وذلك بجامع عامر آل خشيل، بعد صلاة المغرب.

وتأتي المحاضرة التي تستمر خمسة أيام ضمن برنامج أصول العلم لشهر محرم.

// انتهى //

13:41ت م

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