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باكستان ترفض منح إذن للرئيس الهندي بدخول أجوائها

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2019-09-07

باكستان ترفض منح إذن للرئيس الهندي بدخول أجوائها

متابعات الخليج 365 - متابعة

رفضت باكستان اليوم السبت، منح إذن للرئيس الهندي بدخول أجوائها، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل.

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يذكر أن إسلام أباد طردت قبل أسابيع السفير الهندي لديها وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، في إطار تصاعد الأزمة بين الجارتين منذ إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.

وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان حالة من التوتر بعد الموقف الهندي من إقليم كشمير.



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