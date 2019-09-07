التجمع الصحي بالقصيم يؤهل منسوبيه في 7 دورات تخصصية ‎

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - القصيم

سعياً من التجمع الصحي لمنطقة القصيم على تهيئة القيادات الصحية، وتنمية مهاراتهم، بما يكفل رفع كفاءة الخدمات الصحية، تم البدء بتفعيل الشراكة بين التجمع وأكاديمية القيادة الصحية لتقديم دورات تدريبية تخصصية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030، بالتعاون مع إدارة التحول المؤسسي في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة.

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وذكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالتجمع الصحي بالقصيم مروان اليحيى، بأن الدورات التدريبية تأتي في إطار الشراكة مع أكاديمية القيادة الصحية والتي تم إبرام اتفاقية معها مؤخراً، لتطوير مهارات القيادات الصحية بالتجمع بدعم من معالي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتجمع، ويتم تنفيذها من قبل متخصصين ذوي خبرات عالية وقد روعي فيها جودة المحتوى في التدريب.

وبيَّن اليحيى أن الدورات التي أقيمت واستهدفت منسوبي التجمع الصحي بالقصيم بحضور ما يزيد عن ٤٨ موظفاً مقسمين على سبع دورات حتى تاريخه، وقد تركزت على إدارة المشروعات، وتقييم الأصول والعقارات، وتخطيط السعة والقوى العاملة، والاستراتيجية وتخطيط الأعمال، وترخيص المنشآت، إعداد العقود، وإدارة التغيير.