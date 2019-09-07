هذه حقيقة وضع الأشقاء القطريين وعمالهم داخل المملكة

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المملكة العربية السعودية أن ادعاءات الدوحة، بعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة للعمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين داخل المملكة مما يترتب عليه جزاءات وعقوبات على هؤلاء العمّال غير صحيح، ولم تتم محاسبة من انتهت صلاحية رخصة إقامته، بالإضافة إلى أنّه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوّافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.

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وبلغ مجموع الداخل ومجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (191) وافدًا حتى تاريخ 5 / 3 / 2019م، والبيانات الرسمية توضح ذلك: ـ عدد (171) وافدًا داخل المملكة حسب الجنسيات التالية: (47) وافدًا من الهند (39) ذكوراً إقاماتهم سارية و (8) ذكور إقاماتهم منتهية، و (45) وافدًا من السودان (34) ذكوراً إقاماتهم سارية و (11) ذكوراً إقامتهم منتهية، و (39) وافدًا من باكستان (32) ذكوراً إقاماتهم سارية و (7) ذكور إقاماتهم منتهية، و (11) وافدًا من مصر (9) ذكور و(1) وافدة، إقامتهم سارية و (1) وافد إقامته منتهية، و (8) وافدين من بنجلاديش (7) ذكور إقاماتهم سارية و(1) ذكر إقامته منتهية، و (7) وافدين من اليمن (5) ذكور و (1) وافدة إقاماتهم سارية و (1) ذكر إقامته منتهية، (4) وافدين من موريتانيا (2) ذكور إقاماتهما سارية و (2) ذكور إقاماتهما منتهية.

كما يوجد بالمملكة (3) وافدين من أثيوبيا (1) ذكر و (2) إناث إقاماتهم سارية، و (3) وافدين من نيبال (2) ذكور إقاماتهم سارية و(1) ذكر إقامته منتهية، و (2) وافدتان من الفلبين إقاماتهم سارية، و (2) وافدان ذكران من إرتيريا وسيرلانكا إقاماتهم سارية.

وبلغ مجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (20) وافدًا، حسب الجنسيات التالية: (6) وافدين ذكور من الهند إقاماتهم سارية، و (5) وافدين ذكور من باكستان إقاماتهم سارية، و (2) وافدين ذكرين من السودان إقاماتهما سارية، و (2) وافدين من اليمن ذكر وأنثى إقاماتهما سارية، و (2) وافدتان من قطر إقاماتهما منتهية، و (2) وافدتان من الأردن والفلبين، ووافد من نيبال إقاماتهم سارية.