- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم متحدث صحة حائل لـ”المواطن”: لجنة للتحقيق في وفاة مواطنة بعد عملية قيصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث صحة حائل لـ”متابعات الخليج 365”: لجنة للتحقيق في وفاة مواطنة بعد عملية قيصرية
متابعات الخليج 365 - الرزني حماد - حائل
شهد أحد المستشفيات في منطقة حائل وفاة مواطنة بعد إجراء عملية قيصرية، حيث اتهم زوجها المستشفى بالإهمال بالتسبب في وفاتها.
وقال المتحدث الرسمي لصحة حائل عارف الغازي لصحيفة “متابعات الخليج 365“، إنه تم تشكيل لجنة يوم السبت الماضي للتحقيق في الأمر”.
وأضاف “أنه فيما يتعلق بوفاة سيدة بحائل بعد أن تعرضت لخطأ طبي بعد إجراء عملية قيصرية لها في مستشفى الولادة والأطفال بحائل؛ فإن القضية قيد التحقيق لدى الجهات المعنية حالياً وسوف تعلن النتائج فور اكتمال التحقيقات بإذن الله”.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث صحة حائل لـ”المواطن”: لجنة للتحقيق في وفاة مواطنة بعد عملية قيصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.