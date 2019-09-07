متحدث صحة حائل لـ”المواطن”: لجنة للتحقيق في وفاة مواطنة بعد عملية قيصرية

2019-09-07

متحدث صحة حائل لـ”متابعات الخليج 365”: لجنة للتحقيق في وفاة مواطنة بعد عملية قيصرية

متابعات الخليج 365 - الرزني حماد - حائل

شهد أحد المستشفيات في منطقة حائل وفاة مواطنة بعد إجراء عملية قيصرية، حيث اتهم زوجها المستشفى بالإهمال بالتسبب في وفاتها.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي لصحة حائل عارف الغازي لصحيفة “متابعات الخليج 365“، إنه تم تشكيل لجنة يوم السبت الماضي للتحقيق في الأمر”.

وأضاف “أنه فيما يتعلق بوفاة سيدة بحائل بعد أن تعرضت لخطأ طبي بعد إجراء عملية قيصرية لها في مستشفى الولادة والأطفال بحائل؛ فإن القضية قيد التحقيق لدى الجهات المعنية حالياً وسوف تعلن النتائج فور اكتمال التحقيقات بإذن الله”.