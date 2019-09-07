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الان تتابع حادث سير مروّع في جازان يؤدي بحياة 3 شباب بعمر الزهور والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - جازان - إسماعيل الحكمي
وقع صباح اليوم السبت حادث مروري مروع بين مجموعة من المركبات، على الطريق الدولي الرابط بين “المضايا ومزهرة” جنوبي مدينة جازان.
ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الحادث وقع بين مجموعة من المركبات اصطدمت إحداها بعمود الإنارة؛ ما تسبّب في اشتعال إحداها، وتسجيل ثلاث وفيات لشباب في عمر الزهور، وعدد من المصابين.
وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى، وسيتم نشر تفاصيل أكثر حال ورودها من الجهات المختصة.
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