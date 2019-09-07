السعودية | "الإذاعة والتلفزيون" تكشف سبب هدم مبناها التاريخي بجدة

شكرا لقرائتكم "الإذاعة والتلفزيون" تكشف سبب هدم مبناها التاريخي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية الذين أبدوا اهتمامهم بخصوص المبنى القديم للإذاعة والتلفزيون في جدة، المكون من 12 طابقاً، والذي تم بناؤه عام 1960، مشيرة إلى أنها تقدر لهم حرصهم على حماية التراث الوطني الإعلامي وتاريخه.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، عبر وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنها اتخذت قرار إخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى آخر، بناءً على نتائج الزيارة الميدانية للمديرية العامة للدفاع المدني، وبعد دراسة واختبار لحالة المبنى، نتج عنها أنه غير آمن إنشائياً، وأن بقاءه يمثل خطورة على العاملين والمواطنين، كما أكدت الدراسات الهندسية والإنشائية عدم جدوى عمل أي ترميمات له.

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حفظ وتأصيل الإرث

وذكر البيان: "خلصت لجنة المباني الآيلة للسقوط في تقريرها بتاريخ 20 / 2 / 1440هـ، والمحضر المشترك لأمانة مدينة جدة بالمشاركة مع شركة الكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة مرور محافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، إلى التوجيه بإزالة المبنى، وعدم جدوى ترميم".

كذلك أكدت الهيئة أنها أخذت مسألة حفظ وتأصيل الإرث الوطني، المتمثل بالمبنى المذكور، بجدية بالغة وفق عمل مؤسسي طوال الفترة الماضية، سواءً فيما يتصل بالمبنى ذاته، أو بما تم إنجازه فيه من أعمال إعلامية خلال سنوات استخدامه، مطمئنة الجميع على أنه في مأمن ضمن الأرشيف بالمبنى الجديد، ويجري العمل على استثماره من خلال مبادرات برامج رؤية 2030.

يذكر أن المبنى يقع في حي النزلة بمحافظة جدة، ووضع حجر أساسه الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - وشهد افتتاحه أول وزير للإعلام، جميل بن إبراهيم الحجيلان، وظل طيلة العقود الماضية علامة تاريخية تميز مسيرة الإعلام السعودي.