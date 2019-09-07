السعودية | إنقاذ سيدة سعودية و3 مصريين من الغرق في عسير

شكرا لقرائتكم إنقاذ سيدة سعودية و3 مصريين من الغرق في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت فرق البحث والإنقاذ والسلامة في حرس الحدود بمنطقة عسير (جنوب غرب السعودية) أمس الجمعة، من إنقاذ مواطنة سعودية و3 مقيمين مصريين من الغرق.

وأكد متحدث قيادة حرس الحدود بعسير، الرائد خالد المطيري، أن غرفة القيادة تلقت بلاغاً بوجود حالات غرق لأشخاص عند شاطئ النهود، فكُلف غواصو وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع.

وأضاف: "تمكن الغواصون من إنقاذ الغرقى وتقديم الإسعافات الأولية، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة".

توخي الحيطة والحذر

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.