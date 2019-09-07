، هندية في الـ 73 من عمرها تلد توأماً من زوجها الثمانيني ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3 مجموعات أطباء لرعاية صحتها ووضعها الغذائي وحملها

اعتبرت امرأة تبلغ من العمر 73 عاماً في جنوب الهند، كانت قد أنجبت فتاتين بصحة جيدة، أن فترة الأمومة هي "أسعد وقت" في حياتها.

ووُلد التوأم من خلال عملية قيصرية أول من أمس الخميس، وأخبر أوما شانكار؛ طبيب المرأة، صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الأم وطفلتيها ينعمن بصحة جيدة.

وقالت مانغياما يارماتي؛ وزوجها سيتاراما راجاراو؛ البالغ من العمر 82 عاماً من ولاية أندرا براديش، إنهما أرادا دائماً أن يصبحا آباء ولكنهما لم يرزقا بأطفال قبل الآن.

وأشارت "ياراماتي"؛ وفق "بي بي سي"، إلى أنها وزوجها تعرّضا للانتقاد والمضايقات في مجتمعهما لأنهما لم يتمكنا من إنجاب الأطفال.

وأضافت: كانوا يسمونني سيدة بلا أطفال ولقد جربنا مرات عدة وقابلنا عديداً من الأطباء، لذا فإن هذا هو أسعد وقت في حياتي.

وقال الطبيب "شانكار"؛ إنه تم الاعتناء بمريضته "بالطريقة العلمية"، وقال: خلال العلاج، كانت لدينا ثلاث مجموعات من الأطباء: واحدة، للاعتناء بصحتها العامة، وثانية، لمتابعة وضعها الغذائي، وأخرى لرعاية حملها.

وأوضح أن "يارماتي"؛ استطاعت إنجاب توأم من خلال التلقيح الصناعي.

من ناحيته، قال والد التوأم: نحن سعداء بشكل لا يصدق.

وقد تكون هذه السيدة الهندية أكبر امرأة تنجب أطفالاً، حيث ألمح "شانكار"؛ إلى أنه وطبقاً لشهادة ميلاد مريضته، فهي من مواليد عام 1946.

وعندما سُئل عن كيفية رعاية الطفلتين، قال راجاراو: لا يوجد شيء في أيدينا، كل ما يجب أن يحدث سيحدث، كل ذلك في يد الله.

وفي عام 2016، أنجبت امرأة هندية ولداً عندما كانت تبلغ من العمر 72 عاماً، بحسب تقارير إعلامية.