محمد بن مسعود - الدمام - وقع على طريق "المضايا - مزهرة" .. النيران اشتعلت بإحدى السيارات شهد الطريق الدولي الرابط بين "المضايا ومزهرة" جنوبي مدينة جازان، حادثاً مرورياً مروّعاً بين مجموعة من المركبات صباح اليوم. ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الحادث وقع بين مجموعة من المركبات؛ ما تسبّب في اشتعال إحداها، وتسجيل ثلاث وفيات وعدد من المصابين. وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى. Advertisements 07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 12:05 PM وقع على طريق "المضايا - مزهرة" .. النيران اشتعلت بإحدى السيارات شاهد .. حادث سير مروّع بين مركبات عدة بجازان والحصيلة 3 وفيات شاهد .. حادث سير مروّع بين مركبات عدة بجازان والحصيلة 3 وفيات شهد الطريق الدولي الرابط بين "المضايا ومزهرة" جنوبي مدينة جازان، حادثاً مرورياً مروّعاً بين مجموعة من المركبات صباح اليوم. ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الحادث وقع بين مجموعة من المركبات؛ ما تسبّب في اشتعال إحداها، وتسجيل ثلاث وفيات وعدد من المصابين. وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. حادث سير مروّع بين مركبات عدة بجازان والحصيلة 3 وفيات ،

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