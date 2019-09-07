، اليابان تنتصر للتقاليد .. اسم العائلة أولاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتصار للمحافظين وسط عالم سريع التغيُّر

في انتصار للمحافظين الراغبين في الحفاظ على الطرق التقليدية وسط عالم سريع التغيُّر، تسعى اليابان لتغيير الطريقة، التي تكتب بها الأسماء باللغة الانجليزية بوضع اسم العائلة أولاً، وهي الطريقة نفسها التي تكتب بها باليابانية.

وقال متحدث باسم الحكومة، إن وزير التعليم ماساهيكو شيباياما؛ قدّم مقترحاً بالتغيير لوزراء الحكومة، الجمعة، مضيفاً أن الحكومة ستدرس حالياً كيفية تنفيذه.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" نقلت وكالة كيودو للأنباء، عن شيباياما؛ قوله: "من الأفضل اتباع التقليد الياباني عند كتابة الأسماء اليابانية بالأبجدية اللاتينية".

وأضاف "بات من المهم لنا بشكل متزايد أن نقر بتنوع لغات البشر وثقافاتهم".

ويأتي اسم العائلة أولاً عند كتابته باللغة اليابانية مثل الصينية والكورية، لكن بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر، شرع اليابانيون في اتباع التقليد الغربي بوضع الاسم الأول في البداية وبعده اسم العائلة على الأقل عند كتابته بالإنجليزية.