- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حظيت تلاوة المتسابق الأردني أوس إحسان محمد، الذي يشارك في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، على تفاعل وانتباه زوار المسجد الحرام والحاضرين في قاعة الاستماع صباح اليوم؛ حيث قرأ بمقام العجم.
وكانت التلاوة في افتتاح التصفيات النهائية بالمسابقة والمقامة في رحاب المسجد الحرام، التي بدأت اليوم السبت وتستمر إلى ثلاثة أيام، ويشارك في المسابقة في هذا العام 146
متسابقاً من 103
دول من مختلف دول العالم.
وشهدت قاعة الاستماع حضورًا متميزًا من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وضيوف الوزارة من الشخصيات الإسلامية، وزاروا بيت الله الحرام، في أجواء عاطرة بأجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله تعالى.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 12:01 PM
في افتتاح التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن
حظيت تلاوة المتسابق الأردني أوس إحسان محمد، الذي يشارك في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، على تفاعل وانتباه زوار المسجد الحرام والحاضرين في قاعة الاستماع صباح اليوم؛ حيث قرأ بمقام العجم.
وكانت التلاوة في افتتاح التصفيات النهائية بالمسابقة والمقامة في رحاب المسجد الحرام، التي بدأت اليوم السبت وتستمر إلى ثلاثة أيام، ويشارك في المسابقة في هذا العام 146
متسابقاً من 103
دول من مختلف دول العالم.
وشهدت قاعة الاستماع حضورًا متميزًا من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وضيوف الوزارة من الشخصيات الإسلامية، وزاروا بيت الله الحرام، في أجواء عاطرة بأجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله تعالى.
، شاهد.. متسابق أردني يجتذب انتباه زوار المسجد الحرام بتلاوته مقام العجم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. متسابق أردني يجتذب انتباه زوار المسجد الحرام بتلاوته مقام العجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.