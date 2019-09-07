، شاهد.. متسابق أردني يجتذب انتباه زوار المسجد الحرام بتلاوته مقام العجم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

حظيت تلاوة المتسابق الأردني أوس إحسان محمد، الذي يشارك في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، على تفاعل وانتباه زوار المسجد الحرام والحاضرين في قاعة الاستماع صباح اليوم؛ حيث قرأ بمقام العجم.

وكانت التلاوة في افتتاح التصفيات النهائية بالمسابقة والمقامة في رحاب المسجد الحرام، التي بدأت اليوم السبت وتستمر إلى ثلاثة أيام، ويشارك في المسابقة في هذا العام 146‪



متسابقاً من 103‪



دول من مختلف دول العالم.

وشهدت قاعة الاستماع حضورًا متميزًا من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وضيوف الوزارة من الشخصيات الإسلامية، وزاروا بيت الله الحرام، في أجواء عاطرة بأجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله تعالى.