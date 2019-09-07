سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 7/9/2019 في مصر والسعودية

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم السبت 7/9/2019 في مصر ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

تحتوي المقالة على تحديث تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي، يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية، وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في مصرفي الأيام السابقة في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر

النوع السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي أسعار الذهب عيار 24 799.59 جنيه $48.47 أسعار الذهب عيار 22 732.96 جنيه $44.43 أسعار الذهب عيار 21 699.66 جنيه $42.41 أسعار الذهب عيار 18 599.70 جنيه $36.36 أسعار الذهب عيار 14 466.43 جنيه $28.28 أسعار الذهب عيار 12 399.80 جنيه $24.24 أسعار الذهب عيار 9 299.85 جنيه $18.18 أسعار أوقية الذهب 24,867 جنيه $1,508 أسعار جنيه الذهب 5,597 جنيه $339.32 أسعار كيلو الذهب 799,591 جنيه $48,473

أسعار الذهب في السعودية اليوم

النوع السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي أسعار الذهب عيار 24 181.83 ريال $48.47 أسعار الذهب عيار 22 166.68 ريال $44.43 أسعار الذهب عيار 21 159.10 ريال $42.41 أسعار الذهب عيار 18 136.37 ريال $36.36 أسعار الذهب عيار 14 106.07 ريال $28.28 أسعار الذهب عيار 12 90.91 ريال $24.24 أسعار أوقية الذهب 5,655 ريال $1,508 أسعار جنيه الذهب 1,273 ريال $339.32 أسعار كيلو الذهب 181,828 ريال 181,828 ريال

نرحب بتعليقاتكم وتوقعاتكم بأسعار الذهب خلالف الفترة القادمة