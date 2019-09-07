السعودية اليوم / خسائر كبيرة ومقتل شخص في كوريا الجنوبية جراء الإعصار "لينج-لينج"



سول 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واس

لقي شخص حتفه وانقطع التيار الكهربي عن آلاف المنازل، وتضررت عشرات المباني في كوريا الجنوبية جراء الإعصار "لينج-لينج" اليوم. كما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات الجوية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن امرأة توفيت بسبب الرياح العاتية في منطقة بورييونج جنوب غربي العاصمة سول.

وسبب الإعصار انقطاع التيار الكهربي عن حوالي 30 ألف منزل في جزيرة "جيجو" جنوبي البلاد، وفي إقليم "جيولا" جنوب غرب، ودمر حوالي 40 منزلًا آخرين.

وتأثرت شتى أنحاء البلاد جراء العاصفة الاستوائية التي تتجه شمالًا عبر شبه الجزيرة الكورية. وكانت مناطق غرب كوريا الجنوبية الأكثر تضررًا في البلاد.

وفي العاصمة سول، اقتلعت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة الأشجار، وألغت السلطات المعنية 300 رحلة جوية في إجراء احترازي، بينها رحلات من وإلى مطار "إنشيون الدولي" على الساحل الغربي للبلاد.

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12:43ت م

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