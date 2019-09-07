السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 29 مهاجرًا غير شرعي



تونس 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الحرس التونسي 29 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظتي صفاقس ومدنين جنوب تونس.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين، أن حرس الشواطئ بمحافظة صفاقس أوقف 24 مهاجرًا على متن مركب بحري وسط شواطئ المحافظة، وهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأضافت أن وحداتها بمحافظة مدنين أوقفت خمسة مهاجرين لدى دخولهم تونس قادمين من ليبيا.

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11:56ت م

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