السعودية اليوم / حريقان متزامنان في مركز تجاري بوسط بغداد والخسائر مادية



بغداد 8 محرم 1441 هـ الموافق 7 سبتمبر 2019 م واس

اندلع صباح اليوم حريقان في سوق الشورجة التجاري "أكبر أسواق العاصمة العراقية بغداد" من دون أن يسفرا عن إصابات بشرية، واقتصرت آثارهما على الماديات.

وتمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني من إخماد الحريق الأول الذي اندلع في عمارة الضمان التجارية التي تضم عددًا من المحال والمخازن التجارية, فيما تواصل جهودها لإخماد الحريق الآخر الذي اندلع في محال لبيع الساعات في المنطقة ذاتها.

ولم يصدر عن مديرية الدفاع المدني إلى هذه الساعة ما يشير إلى أسباب الحريقين, غير أنه من المرجح أن تكون الأسباب إلى تماس كهربائي مترافق مع ارتفاع درجات الحرارة.

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11:55ت م

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