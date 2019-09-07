ثغرة أمنية تُسبب إيقاف التغريد في تويتر‎‏

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت منصة تويتر عن إيقاف القدرة على إرسال التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك بعد أيام من اختراق حساب الرئيس التنفيذي للشركة والشريك المؤسس لها، جاك دورسي Jack Dorsey، بسبب ثغرة أمنية مرتبطة بهذه الميزة.

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وأوضحت تويتر عبر سلسلة من التغريدات حول القرار: “نحن نتخذ هذه الخطوة بسبب الثغرات التي تحتاج معالجة من قِبل شركات المحمول لأنها تسمح بهذا النوع من سوء الاستخدام”، لافتة إلى أن هذا التغيير يأتي لحماية حسابات الأشخاص، وأنها بحاجة إلى تحسين نظام المصادقة الثنائية الخاص بها، والذي يعتمد على الرسائل النصية أيضًا، ويمكن أن يتعرض للخطر بالطريقة نفسها.

يذكر أن المتسللين قد أساؤوا استخدام هذه الميزة عبر إرسال سلسلة من التغريدات العنصرية والهجومية لمدة 20 دقيقة تقريبًا من حساب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي للشركة، وسرعان ما أقرت تويتر بأن أحدهم اخترق الحساب وأرسل التغريدات، لكن من الواضح أن التغريدات لم ترسل عن طريق اختراق الحساب الفعلي لجاك، بل عن طريق إقناع أنظمة تويتر بأن مرسل التغريدات لديه هاتف جاك وكان يرسل التغريدات إلى حسابه.

وأشارت تويتر إلى: “أنها ستعيد في القريب العاجل تنشيط الميزة في الأسواق التي تعتمد على الرسائل القصيرة للاتصالات الموثوق بها، وستعمل على استراتيجية طويلة الأجل خاصة بالميزة، لكنها لم توضح ماهيتها”.