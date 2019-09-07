- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم قرقاش: المملكة تقود التحالف العربي بكل حنكة وصبر واقتدار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قرقاش: المملكة تقود التحالف العربي بكل حنكة وصبر واقتدار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أن السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار.
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة، التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم”.
وكان قرقاش قد أكد بالأمس أن الإمارات تدعم المحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية المملكة وأحثّ المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: المملكة تقود التحالف العربي بكل حنكة وصبر واقتدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.