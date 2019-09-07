قرقاش: المملكة تقود التحالف العربي بكل حنكة وصبر واقتدار

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أن السعودية تقود التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار.

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وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة، التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم”.

وكان قرقاش قد أكد بالأمس أن الإمارات تدعم المحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية المملكة وأحثّ المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.