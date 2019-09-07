صور.. “المواطن” ترصد تسريباً بأحد أنابيب المياه في الباحة

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صور.. “متابعات الخليج 365” ترصد تسريباً بأحد أنابيب المياه في الباحة
مياه الباحة تفاعلت بإرسال فرقة متخصصة للصيانة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” تسريباً في أحد أنابيب المياه بقرية الجادية، وسط منطقة الباحة؛ ما تسبب في غرق بعض المناطق بالمياه.
وقال الأهالي: إن هذا التسريب مستمر منذ أكثر من شهرين، وتم إبلاغ فرع المياه بمنطقة الباحة وأفادوا بعدم وجود صيانة في الوقت الحالي، والسبب كسر في أنبوب مياه تحت الأسفلت.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي لمياه الباحة الأستاذ أحمد جاليه لـ “متابعات الخليج 365” بهذا الخصوص أن جميع الشبكات تخضع ولله الحمد لعقود صيانة، وبمجرد تلقي أي بلاغ يتم إرسال فرقة مخصصة في الصيانة ونرحب بأي شكوى وأي استفسار، أما بالنسبة للموقع المشار إليه فتم إرسال فرقة متخصصة لصيانته.
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