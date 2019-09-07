تفاصيل إنقاذ لاعب تعرض لحالة اختناق في مباراة فريقي القريات وطبرجل

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - الجوف

نجح الفريق الإسعافي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، والذي يعمل بمحافظة طبرجل، في التدخل السريع لإنقاذ أحد اللاعبين أثناء تعرضه لإصابة خطيرة في المباراة التي أقيمت عصر أمس الجمعة بين فريقي القريات وطبرجل.

وفي تفاصيل الحادثة كان أحد اللاعبين قد تعرض لإصابة أدخلته في حالة إغماء، وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية المتواجدة بالموقع وذلك ضمن مشاركات الهيئة في المناسبات الرياضية، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ومن ثم تم نقله لطوارئ مستشفى طبرجل العام لاستكمال إجراءات الرعاية الطبية المقدمة له وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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الجدير بالذكر أن الحالة التي تعرض لها اللاعب وهي شائعة بالملاعب ويطلق عليها البعض (بلع اللسان)، وهذا مصطلح خاطئ حيث إنها حالة تحدث بعد تعرُّض الشخص لإصابة تُفقده الوعي ويدخل بعدها بحالة الإغماء وينتج عنها انسدادٌ في مجرى الهواء.

كما يمكن تقديم الإجراء الصحيح لحين وصول الفرقة الإسعافية، من خلال عملية فتح مجرى الهواء بإمالة الرأس للخلف ليستطيع المصابُ القيامَ بعملية التنفس الطبيعية دون أي عائق بعد طلب الخدمة الإسعافية من عمليات الهلال الأحمر على الرقم 997.

كما أن هيئة الهلال الأحمر السعودي وعبر مراكز التدريب المنتشرة في جميع مناطق المملكة تستقبل المتقدمين للدورات التدريبية لإكسابهم المهارات الإسعافية التي قد تكون سبباً في إنقاذ حياة شخص، وبالإمكان التسجيل في الدورات عن طريق الموقع الرسمي (هنا).