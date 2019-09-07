الان تتابع القبض على شخص تحرش بـ«فتاة» في الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365: تمكنت الجهات الأمنية بمدينة الباحة من القبض على شخص تحرش بفتاة . وتداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو للواقعة. وبحسب التفاصيل فإن الشخص قام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة، وثَّقت الواقعة، متهمة إياه بأنه وجَّه إليها كلمات تحرش. ونشرت الفتاة عبر حسابها على ”تويتر“ صورًا ومقطع فيديو للشاب، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة بذيئة، ما فتح باب الجدل واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعاقبته.

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