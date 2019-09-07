، تجاوزت عدد الأطفال .. مدينة إسبانية تفرض ضريبة على اقتناء الكلاب ،

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أصدرت مدينة زامورا الإسبانية قانوناً يفرض ضريبة على أصحاب الكلاب من العام المقبل، وذلك بعد قرارها إلغاء تمويل جمع فضلات الكلاب من شوارع المدينة في مدينة يتجاوز فيها عدد الكلاب عدد الأطفال.
ونقلت وكالة "رويترز" ما ذكره المستشار الضريبي لمدينة زامورا، دييغو بيرناردو؛ وقال: "على أصحاب الكلاب الإسهام بقدر معين في نفقات المدينة".
واعترف بيرناردو؛ بأن ليس كل الناس سعداء بهذه الضريبة التي تبلغ تسعة يوروهات في السنة.
وأضاف قائلاً "هذه الضريبة أثارت رد فعل قوياً من المواطنين؛ فالبعض لا يوافق عليها مطلقاً، في حين أقلم آخرون أنفسهم مع هذا الوضع وقبلها البعض الآخر، ولكن ليس كل ردود الفعل سلبية".
ومن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة ما بين 50 ألف يورو و90 ألف يورو سنوياً من هذه الضريبة التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفايات الكلاب وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
تجاوزت عدد الأطفال .. مدينة إسبانية تفرض ضريبة على اقتناء الكلابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-07
أصدرت مدينة زامورا الإسبانية قانوناً يفرض ضريبة على أصحاب الكلاب من العام المقبل، وذلك بعد قرارها إلغاء تمويل جمع فضلات الكلاب من شوارع المدينة في مدينة يتجاوز فيها عدد الكلاب عدد الأطفال.
ونقلت وكالة "رويترز" ما ذكره المستشار الضريبي لمدينة زامورا، دييغو بيرناردو؛ وقال: "على أصحاب الكلاب الإسهام بقدر معين في نفقات المدينة".
واعترف بيرناردو؛ بأن ليس كل الناس سعداء بهذه الضريبة التي تبلغ تسعة يوروهات في السنة.
وأضاف قائلاً "هذه الضريبة أثارت رد فعل قوياً من المواطنين؛ فالبعض لا يوافق عليها مطلقاً، في حين أقلم آخرون أنفسهم مع هذا الوضع وقبلها البعض الآخر، ولكن ليس كل ردود الفعل سلبية".
ومن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة ما بين 50 ألف يورو و90 ألف يورو سنوياً من هذه الضريبة التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفايات الكلاب وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
11:28 AM
ستستخدم في إنشاء مناطق لتمشيتها وتمويل عمليات التخلص من نفاياتها
أصدرت مدينة زامورا الإسبانية قانوناً يفرض ضريبة على أصحاب الكلاب من العام المقبل، وذلك بعد قرارها إلغاء تمويل جمع فضلات الكلاب من شوارع المدينة في مدينة يتجاوز فيها عدد الكلاب عدد الأطفال.
ونقلت وكالة "رويترز" ما ذكره المستشار الضريبي لمدينة زامورا، دييغو بيرناردو؛ وقال: "على أصحاب الكلاب الإسهام بقدر معين في نفقات المدينة".
واعترف بيرناردو؛ بأن ليس كل الناس سعداء بهذه الضريبة التي تبلغ تسعة يوروهات في السنة.
وأضاف قائلاً "هذه الضريبة أثارت رد فعل قوياً من المواطنين؛ فالبعض لا يوافق عليها مطلقاً، في حين أقلم آخرون أنفسهم مع هذا الوضع وقبلها البعض الآخر، ولكن ليس كل ردود الفعل سلبية".
ومن المتوقع أن يجمع مجلس المدينة ما بين 50 ألف يورو و90 ألف يورو سنوياً من هذه الضريبة التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفايات الكلاب وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
، تجاوزت عدد الأطفال .. مدينة إسبانية تفرض ضريبة على اقتناء الكلاب ،
المصدر : الخليج 365
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