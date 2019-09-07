، قُبيل توزيعها .. 159 حبة تكشف عن 4250 كيلو دجاج فاسد بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأمانة" صادرت الكمية بالثلاجات وسحبت 14 سيارة تبريد قبل تحركها

ضبطت بلدية الصفا التابعة لأمانة محافظة جدة كمية من الدجاج الفاسد بأحد محال بيع الدجاج ويتبع شركة كبرى متخصصة في إنتاج الدواجن.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن فريقاً من بلدية الصفا الفرعية وفي أثناء الجولة الميدانية على محال المواد الغذائية والمطاعم رصد أحد محال بيع الدجاج ضمن نطاق الفرع حيث اتضح لفرق التفتيش وجود علامات الفساد الظاهرة على الدجاج المستخدم، مبيناً أنه تمّ ضبط (159) حبة دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وبعد التحرّي عن المصدر تمّ الاستدلال على 4250 كيلو من الدجاج الفاسد بالثلاجات، وسحب 14 سيارة تبريد جاهزة للتوزيع.

وأشار الزهراني؛ إلى أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والإتلاف الفوري للكمية المرصودة، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.