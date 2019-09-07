، دهس مُسِن بمكة يعيد مطالب أهالي "الطندباوي" بإنشاء جسر مشاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تكرار الحوادث .. جهود الأهالي لإنشاء بديل بدائي لم تؤد الغرض

أعاد حادث دهس تعرّض له مُسِن على طريق تقاطع الكعكية مع الطندباوي، مروراً بشارع جرهم بمكة المكرّمة، الإثنين الماضي، مطالب الأهالي بضرورة إنشاء جسر مشاة يحدّ من حوادث الدهس في الشارع الذي يقطعه الأهالي للوصول إلى المراكز التجارية والمساجد.

وكان الطريق الذي يربط تقاطع الكعكية بتقاطع الطندباوي، قد سجّل الإثنين الماضي، حادث دهس لمُسِن من سكان حي الطندباوي، كان عائداً من صلاة العصر، في مشهد يتكرّر مع غياب وجود جسر مشاة يقلل من حوادث الدهس التي يشهدها الطريق الحيوي الذي يفصل بين السكان والمراكز التجارية والجامع الوحيد.

وقال أهالي حي الطندباوي في شكوى تلقتها "الخليج 365": لم تجد مناشدتنا لأمانة العاصمة المقدّسة على مرّ الأشهر الماضية في إنشاء جسر مشاة على الطريق الواقع بين تقاطع الكعكية مع الطندباوي حيث أصبح الطريق يشكل هاجساً لدى الأهالي في ظل عدم توافر جسر مشاة.

وأضافوا: الطريق يأتي ضمن مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني "الضلع الغربي" بمكة، وهو حاجز لنا لأداء الصلاة بالمسجد والوصول إلى المراكز التجارية، وشهد حوادث دهس طيلة الأشهر الماضية، كان آخرها وفاة مُسِن دهساً، الإثنين الماضي، في أثناء عودته من صلاة العصر.

وأشار الأهالي إلى أنهم عمدوا إلى إنشاء جسور من الأخشاب والحديد بشكل بدائي بين المساريْن، إلا أنها لم تؤد الغرض.

وطالبوا المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة، وعلى رأسهم الأمين، بضرورة إنشاء جسر مشاة في الطريق يمكّنهم من العبور بكل أمان بعيداً عن حوادث الدهس، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن ممّن لا يملكون وسيلة نقل.