ضبط أكثر من 4 أطنان دجاج فاسد قبل توزيعها في جدة

ضبطت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الصفا الفرعية، كمية من الدجاج الفاسد بلغت 4 آلاف و250 كيلوجرامًا، قبل توزيعها على عددٍ من المطاعم بالمحافظة، بعد أن تم رصدها من مراقبي الأمانة خلال إحدى الجولات الميدانية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن بلدية الصفا الفرعية- ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوّار المحافظة- رصدت أثناء إحدى الجولات الميدانية على محلات المواد الغذائية والمطاعم، وجود علامات الفساد الظاهرة على الدجاج المستخدم، وأنه غير صالح للاستخدام الآدمي، كما سحبت 14 سيارة تبريد جاهزة لتوزيع هذه الكمية .
وأشار الزهراني، إلى أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والإتلاف الفوري للكمية المرصودة، مؤكدًا أن الأمانة مستمرة في جهودها الرقابية؛ للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
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