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نتنياهو يتهم العرب بتزوير انتخابات الكنيست والطيبي يرد

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قال أحمد الطيبي النائب العام في الكنيست إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهم العرب بتزوير انتخابات الكنيست المقبلة لرفضهم تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات لخوفه من الخسارة.

وقال الطيبي خلال تصريح أوردته قناة ”مكان“ العبرية:“إن رئيس الوزراء يخشى خسارة الانتخابات لذا يقوم باتهام المواطنين العرب بتزويرها“.

وكان نتنياهو قد قال خلال تصريح له، أوردته القناة ذاتها، الجمعة، إن من يعارض نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع يريد سرقة الانتخابات.من جانبه أكد عمير بيرتس رئيس حزب ”العمل – غيشر“ أن الحزب لن يسمح لنتنياهو بالتلاعب في نتائج الانتخابات.

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وأضاف أن آلاف المتطوعين من منتسبي الحزب سينتشرون في مراكز الاقتراع لردع من وصفهم ببلطجية الليكود عن تهديد المقترعين، وسيتم العمل على رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب.

ويشارك المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت في جلسة الحكومة الأسبوعية، غدًا الأحد، والتي من المقرر أن يتم خلالها التصويت على مشروع القانون الذي يجيز نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست الوشيكة.

ويتم هذا التصويت رغم رأي قانوني معارض أصدره مندلبليت أشار إلى صعوبات قضائية أمام المصادقة على هذا المشروع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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