وفاة مواطنة بعد ولادة قيصرية بحائل.. وزوجها يتهم المستشفى

توفيت امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً، عقب ولادة بنت بعملية قيصرية، في مستشفى الولادة والأطفال بحائل، فيما اتهم زوجها طاقم المستشفى بالتسبب في وفاتها، وقدم شكوى للشؤون الصحية التي وعدت باتخاذ الإجراءات النظامية. وأوضح الزوج أن زوجته “مويضي” دخلت المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي وأنجبت بنتاً بعملية قيصرية، الخميس، وأفاقت من التخدير، ثم اتصلت به الساعة 12 صباح الجمعة، وأخبرته بشعورها بحرارة شديدة في أطرافها، وأن ذلك قد يكون بسبب إطفاء التكييف، فطلب منها إبلاغ الممرضات لتشغيله. وأضاف أنه في الساعة 3 فجراً تلقى اتصالاً من المستشفى بضرورة حضوره فوراً، وأخبره المدير المناوب بسوء حالة زوجته وأنها في العناية المُركزّة، وطلب منه التوقيع على موافقةٍ على حقن الزوجة بنوع من الحقن، وأن المستشفى غير مسؤول عن أية أضرار جانبية.

وأشار إلى أنه وقّع على الأوراق لإنقاذ زوجته، وأن المستشفى استدعى فريقاً طبياً من مستشفى الملك خالد، فحضر وفحص الحالة فقط دون اتخاذ إجراء طبي، كما رفض مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل استقبالها، وأوصى الفريق الطبي بنقلها للمستشفى السعودي الألماني، وهو ما يتطلب موافقة من وزارة الصحة. وبيّن أنه طلب منهم نقل الحالة على وجه السرعة، وفقاً لـ “سبق”، إلا أن المدير رفض بناءً على تعميم بعدم النقل لمستشفى خاص إلا بعد ورود الموافقة، وبقيت زوجته في العناية المُركزّة حتى وصلت الموافقة بعد 16 ساعة، فنقلت للمستشفى السعودي الألماني بحائل، وتوفيت بعد ساعتين من دخولها. وكشف تقرير المستشفى أنها كانت تعاني من انصمام رئوي حاد، ومرض سكري الحمل، وتعرضت لنزيف أثناء العملية، فيما تقدم الزوج بشكوى لمدير الشؤون الصحية في حائل، الذي وعده بتشكيل لجنة تضم الهيئة الطبية الشرعية، للوقوف على ملابسات قضية زوجته.