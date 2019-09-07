وصول فريق طبي من مركز الملك سلمان للإغاثة جمهورية القمر

وصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعي الطبي، مساء أمس، جمهورية القمر المتحدة؛ لإقامة مخيم طبي بجزيرة موهيلي.

وتشمل تخصصات الفريق الطبي التطوعي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي سيقيم بتلك الجزيرة لمدة أسبوع، (جراحة المسالك البولية، وجراحة الأطفال، والجراحة العامة).

وكان في استقبال الفريق التطوعي الطبي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مستشار الرئيس للشؤون العربية في جمهورية القمر، ومسؤول الإعلام والمراسم في السفارة، ومندوب من مراسم وزارة الخارجية القمرية.