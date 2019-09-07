الإذاعة والتليفزيون: إخلاء وإزالة المبنى القديم يرجع لخطورته على العاملين والمواطنين

أوضحت هيئة الإذاعة والتليفزيون، أن إخلاء المبنى القديم للإذاعة والتليفزيون بجدة، ونقل العاملين منه إلى مبنى آخر، جاء بناءً على نتائج الزيارة الميدانية للمديرية العامة للدفاع المدني، وبعد دراسة واختبار حالة المبنى، التي أكَّدت أنه غير آمن إنشائيًا، وأن بقاءه يمثِّل خطرًا على العاملين والمواطنين.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الدراسات الهندسية أكَّدت عدم جدوى أي ترميمات لـ«المبنى القديم للإذاعة والتليفزيون بجدة»، مبينةً أن الجهات ذات الصلة خلصت إلى ضرورة إزالة المبنى، وعدم جدوى ترميمه.

وأكَّدت الهيئة، أنها أخذت مسألة حفظ وتأصيل الإرث الوطني المتمثل في «المبنى القديم للإذاعة والتليفزيون بجدة» بجدية بالغة، وفق عمل مؤسسي طوال الفترة الماضية، سواء فيما يتصل بالمبنى ذاته، أو بما تم إنجازه فيه من أعمال إعلامية، خلال سنوات استخدامه.

وتُطمئن الهيئة، الجميع، على أن هذا الإرث في مأمن ضمن الأرشيف بالمبنى الجديد، ويُجرى العمل على استثماره من خلال مبادرات برامج رؤية 2030.