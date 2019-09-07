ناشد عددٌ من طالبات كلية العلوم والآداب بمحافظة البكيرية التابعة لجامعة القصيم، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والجهات المعنية بالوزارة، ضرورة إيجاد حلٍّ عاجل لمشكلة تعثُّر مشروعي كلية العلوم والآداب للبنات بالبكيرية، وسرعة نقلهن إليها، والذي مضى على تعثّرهما أكثر من 6 سنوات.
وحصلت «عاجل» على صور للوحات مثبّتة أمام مشروعي الكليتين التابعتين لجامعة القصيم، تؤكّد أنه من المفترض تسليم مشروع إنشاء القاعات الدراسية بشهر رجب من عام 1434هـ، حسب العقد الموقّع بين الوزارة والمقاولين، وتسليم مشروع إنشاء مباني الكلية بشهر محرم من عام 1434هـ.
وطلب عددٌ من أهالي محافظة البكيرية من وزير التعليم، تكليف الجهة المختصة بالوزارة؛ لاتخاذ اللازم حيال إتمام مباني كلية الآداب؛ نظرًا للحاجة الماسة إليها، كون المبنى الحالي ضيقًا وقديمًا؛ حيث كان منذ عشرات السنوات مدرسة، كما أنه شهد عدة تماسات كهربائية خلال السنوات الماضية.
وبدورها، تواصلت «عاجل» مع متحدِّث جامعة القصيم الدكتور إبراهيم الدغيري بهذا الخصوص، الذي أوضَّح أن
مشروعي الكليتين بمحافظة البكيرية تم الانتهاء منهما، ولم يتبق إلا إيصال الكهرباء والماء، والعمل جارٍ لإنهاء ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي البكيرية يشكون تأخّر تنفيذ كليتي العلوم والآداب 6 سنوات.. وجامعة القصيم: المشروعان منتهيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.