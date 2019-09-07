سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية