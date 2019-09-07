بالفيديو.. «الأحوال المدنية»: التعديلات الجديدة ضمنت 4 حقوق للمرأة تتساوى فيها مع الرجل

عدَّد المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، فوائد التعديلات الأخيرة على بعض مواد نظام الأحوال المدنية، للمرأة.

وأضاف الجاسر بمداخلة، لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه بعد صدور المرسوم الملكي الكريم بتعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية باشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعديل بعض الإجراءات لتوافق هذه التعديلات.

وأشار «متحدث الأحوال المدنية»، إلى أن أبرز هذه التعديلات، هي اختيار الموطن بالنسبة للمرأة لتتلقي الإشعارات والبلاغات، بالإضافة إلى حق التبليغ عن الولادة بمراجعة الأحوال المدنية مثلها مثل الرجل لتقوم بالتبليغ عن المولود حتى لو كان من غير الأبناء.

وتابع الجاسر، أن المرأة بموجب التعديلات الجديدة تتساوى مع الرجل في مفهوم «رب الأسرة»، وبالتالي فمن حقها اتخاذ الإجراءات النظامية لدى وكالة الأحوال المدنية مثل انهاء بطاقات الهوية الوطنية للأبناء.

كان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صرح في 20 أغسطس الماضي، بأنه تنفيذًا للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27هـ، بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة، كل العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم.