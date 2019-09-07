الخدمة المدنية: مكافآت شهرية لقائد المدرسة والوكيل والمشرف

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، تضمن تحفيز قائد المدرسة، والوكيل، والمشرف التربوي بمكافأة شهرية، نظير جهودهم في الأعمال الإشرافية.

وأضافت الوزارة، بإنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن المكافأة المنصوص عليها تصل إلى 800 ريال لقائد المدرسة، و500 ريال لوكيل المدرسة والمشرف التربوي شهريًّا، تمييزًا وحفاظًا لجهودهم.

يشار إلى أن لائحة الوظائف التعليمية، حددت نصابًا مُخصصًا لكل رتبة من الرتب، وذلك تحفيزًا لكل جهد مبذول من المعلمين، وتتضمن مكافأة المعلم عند تكليفه بما يزيد عن نصابه؛ وذلك تعزيزًا للتكافؤ في النصاب بين المعلمين؛ حيث تنص على أن للمعلم الممارس 24 حصة صفية، وللمعلم المتقدم 22 حصة صفية، وللمعلم الخبير 18 حصة صفية، أما النصاب التعليمي لمعلمي التربية الخاصة، فكان للمعلم الممارس 18 حصة صفية، وللمعلم المتقدم 16 حصة صفية، وللمعلم الخبير 14 حصة صفية.