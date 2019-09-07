إطلاق مسابقة البلوت ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

تستعد اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية؛ لإطلاق مسابقة البلوت، ضمن فعاليات المهرجان بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.

وتم رصد جوائز مالية قيّمة تصل إلى 45 ألف ريال للفائزين، داعيًا المهتمين لدخول المنافسة. وأشارت اللجنة، إلى أنه سيتم الكشف عن ضوابط اللعبة، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن في دعم الألعاب المجتمعية، وما يوليه الاتحاد من دعم لا محدود لكل ما يلامس اهتمام شرائح المجتمع.

وتحتضن قرية الهجن أكثر من 20 فعالية متنوعة؛ كالسيرك العالمي، والرؤوس الفارغة، واللعب بالنار، وقوافل الإبل، والأسواق الشعبية.

يأتي ذلك، في وقت يشهد فيه ميدان الطائف لسباقات الهجن انطلاقة الأشواط الختامية، وتشارك فيها نحو 20 رمزًا، وقد رُصدت جوائز مالية كبيرة تقدر بـ53 مليون ريال للفائزين في سباقات الهجن، التي تشهد مشاركات 8 دول عربية وصديقة؛ كجمهورية فرنسا.