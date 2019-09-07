

نيويورك 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس

وصل الإسباني رفائيل نادال إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الإيطالي ماتيو بريتيني 7-6 و6-4 و6-1 أمس.

وسيلعب نادال في النهائي مع الروسي دانييل ميدفيديف. والتقى اللاعبان مرة واحدة في نهائي كأس روجرز في مونتريال الشهر الماضي وتفوق نادال 6-3 و6-صفر.

وإذا أحرز نادال اللقب في نيويورك فإنه سيصبح على بُعد لقب واحد فقط من السويسري روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في منافسات الرجال بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا.

// انتهى //

06:07ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الإسباني رفائيل نادال يصل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.