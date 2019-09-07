سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019

يواصل متوسط سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري، حيث تراجع بواقع 4 قروش، ليبلغ سعر الشراء 16.44 جنيه مقابل 16.54 جنيه للبيع، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي.

وتراجع سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 3 قروش مقارنة بسعر أمس الخميس، ليسجل 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.55 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والبركة والأهلي اليوناني والمصري الخليجي.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي حتى أيام قليلة، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، ورغم ذلك لا تزال قيمة الجنيه أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

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وتراجع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشا واحدا ليسجل 16.53 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وهو يمثل أعلى سعر للعملة الخضراء.

وواصل سعر العملة الخضراء تراجعه في بنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص، ليسجل تراجعا بواقع 4 قروش، حيث سجل 16.42 جنيه للشراء مقابل 16.52 جنيه للبيع. وذلك مقارنة بسعر أمس الخميس.

فيما سجل سعر الدولار 16.44 جنيه للشراء مقابل 16.54 جنيه للبيع في بنوك عودة والمصرف المتحد وقناة السويس وبيريوس وكريدي أجريكول وبلوم.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي الذي كان يحدد شهريا، والذي بدأ العمل به في يناير/كانون الثاني 2017 في ظل تقلبات سعر الصرف عقب قرار التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد تراجع سعر شراء اليورو 4 قروش ليسجل 18.12 جنيه وارتفع سعر البيع بنفس القيمة ليسجل 18.34 جنيه مقارنة بأسعار أمس الخميس، وتراجع الإسترليني بواقع 8 قروش مقارنة بأسعار الأمس ليبلغ للشراء 20.08 جنيه فيما ارتفع سعر البيع بواقع 12 قرشا ليسجل 20.44 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي قرشا واحدا ليسجل 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.47 جنيه عند الشراء و4.50 جنيه للبيع، في حين تراجع سعر شراء الدينار الكويتي 10 قروش مقارنة بسعر أمس الخميس مسجلا 54.12 جنيه وتراجع سعر البيع 10 قروش مسجلا 54.48 جنيه.