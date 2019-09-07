ضبط مطلق النار على سور مكافحة المخدرات بالخفجي

ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مطلق النار على السور الخلفي لمكافحة المخدرات بالخفجي، في محافظة حفر الباطن. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأنه عند الساعة 5:30 من صباح الخميس 6 / 1 / 1441، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي لإطلاق نار من مصدر مجهول بسلاح رشاش، ونتجت عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى، حيث تم على الفور تعقب آثار المعتدي الذي اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه، وضبط 4 أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدرين بحوزته، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية.



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