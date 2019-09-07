السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد وقوفها مع المتضررين من إعصار "دوريان" في جزر البهاما



واشنطن 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وقوفها مع جميع المتضررين من آثار إعصار "دوريان" المدمر، كما قدمت تعازيها لجميع من فقدوا أحباءهم في جزر البهاما.

وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم:" إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جزر البهاما و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، لتقديم إمدادات الطوارئ اللازمة لتلبية الاحتياجات الضرورية في إعقاب إعصار دوريان".

وبحسب البيان، تقوم بعثة الولايات المتحدة في جزر البهاما بتقديم المساعدة الإنسانية وعمليات البحث والإنقاذ وغيرها من تدابير الاستجابة للكوارث.

وأشار البيان إلى أن هذا جزء من جهود استجابة دولية واسعة يشمل شركاء الكاريبي والمملكة المتحدة لمساعدة حكومة جزر البهاما لإنقاذ حياة مواطنيها وتوفير الرعاية لهم.

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