سياسي / السودان ترحب بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رفع تعليق عضويتها بالاتحاد الإفريقي



الخرطوم 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

رحبت السودان اليوم بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رفع تعليق عضويتها بالاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي إنها ترحب باسم حكومة وشعب السودان ترحيبا حارا بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي صدر اليوم برفع تعليق عضوية السودان من الاتحاد الإفريقي ورفع تجميد أنشطته فيه، مؤكدة التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقي الجامعة باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وأعربت عن قناعة السودان بالعمل الجماعي الإفريقي طريقا لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاه الاقتصادي والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.

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04:30ت م

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