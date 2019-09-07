رياضي / هولندا تصعق ألمانيا وتفوز 4-2 بعد انتفاضة مذهلة



هامبورج 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

سجلت هولندا أربعة أهداف في غضون 32 دقيقة بالشوط الثاني لتعدل تأخرها إلى انتصار 4-2 على ألمانيا صاحبة الضيافة في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتحقق الفوز لهولندا بأهداف فرينكي دي يونج، وجوناتان تاه بطريق الخطأ في مرماه، ودونيل مالين، وجورجينيو فينالدم، بعدما تقدم سيرج جنابري بهدف مبكر لألمانيا، وأدرك توني كروس التعادل 2-2 من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وتوقف رصيد ألمانيا عند تسع نقاط من أربع مباريات متأخرة بثلاث نقاط عن أيرلندا الشمالية صاحبة الصدارة قبل مباراتهما معا يوم الاثنين في بلفاست.

ورفع الهولنديون رصيدهم إلى ست نقاط من ثلاث مباريات قبل اللعب مع إستونيا منتخب الذيل.

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04:00ت م

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