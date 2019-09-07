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2019-09-07 شقا تسجل أفضل توقيت زمني بمهرجان ولي العهد للهجن متابعات الخليج 365 - واس شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم تنفيذ 13 شوطا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق على مسافة 2 كم، وسط أجواء حماسية وحضور عشاق ومحبي رياضة الهجن.

وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الفترة المسائية على النحو التالي :

الشوط 1: ” شقا” لفلاح فهد الهاجري، وحققت أفضل توقيت لجميع الأشواط الصباحيه والمسائية.

الشوط 2: “سعد ” لـراقي عبدالله المكيرش

الشوط 3 :”الفايزه” لـ محمد صالح آل رزق

‏الشوط 4: “شامان ” لـ نياف سلمان المغيري

‏الشوط 5 :”سيوف” لـ صالح فرج ال رزق

‏الشوط6:”مذخور ” لـ سعد فناطل العنزي

‏الشوط 7: ” مشاكسة ” لـ فهد عبدالله الشمري

‏الشوط 8: “شاهين ” لـ أحمد علي البريكي

‏الشوط 9:”امجاد” لـ محمد سلمان الدوسري

‏الشوط 10: “الغزال ” لـ على محمد المري

‏الشوط 11: ” غرابيل ” لـ حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 12: “بشار” لـ علي محمد المري

‏الشوط 13: “إنجاز ” لـ سالم راشد المحرق.









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