شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يوزع 200 كرتون سلال غذائية في سقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-07 إغاثي الملك سلمان يوزع 200 كرتون سلال غذائية في سقطرى متابعات الخليج 365 - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 200 كرتون من السلال الغذائية في مناطق خدروتي ودكشيتا ودنهر ولامه بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، يستفيد منها 154 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغاثي الملك سلمان يوزع 200 كرتون سلال غذائية في سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.