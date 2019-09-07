شكرا لقرائتكم خبر عن «ركيزة أساسية» لإنهاء أزمة الجنوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر أمس (الجمعة)، إن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن. وأكد آل جابر في تغريدة له، أن اهتمام المملكة ودول التحالف العربي منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية.

وأضاف «المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات، لافتا إلى أن أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن». ولفت السفير السعودي إلى أن «المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة»، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف «حوار جدة» وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء.