«الخارجية» ترحب بتشكيل الحكومة السودانية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.



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