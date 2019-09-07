شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم سعودي.. «أونروا» تفتتح أكبر مستودع إمدادات في غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القدس المحتلة) افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح جنوب قطاع غزة، بدعم سعودي. وعبر نائب المفوض العام للوكالة كريستيان سوندرز، عن امتنانه الكبير للدعم المقدم من المملكة عبر خلال الصندوق السعودي للتنمية للأونروا ولاجئي فلسطين. فيما أشارت «أونروا» إلى أن بناء المستودع هو جزء من اتفاقية تم توقيعها بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، موضحة أن المستودع يشمل ساحة مفتوحة للحاويات/الكونتينرات و26 مستودعًا ومنطقة لوقوف السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري. ولفتت «أونروا» إلى أن هذه الاتفاقية أسهمت أيضًا بتقديم التمويل لإصلاح وإعادة بناء الوحدات السكنية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية لمنشآت الأونروا في غزة. وأفادت أن المستودع يُعد مركزاً رئيسياً لعملياتها في محافظات جنوب غزة إضافةً لكونه المستودع الرئيسي لتخزين المواد الغذائية الأساسية التي توزعها الوكالة، مبينةً أنه سيخدم نحو مليون لاجئ بشكل ربع سنوي بما في ذلك المواد العينية الطارئة والأدوية.

افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح جنوب قطاع غزة، بدعم سعودي. وعبر نائب المفوض العام للوكالة كريستيان سوندرز، عن امتنانه الكبير للدعم المقدم من المملكة عبر خلال الصندوق السعودي للتنمية للأونروا ولاجئي فلسطين. فيما أشارت «أونروا» إلى أن بناء المستودع هو جزء من اتفاقية تم توقيعها بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، موضحة أن المستودع يشمل ساحة مفتوحة للحاويات/الكونتينرات و26 مستودعًا ومنطقة لوقوف السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري. ولفتت «أونروا» إلى أن هذه الاتفاقية أسهمت أيضًا بتقديم التمويل لإصلاح وإعادة بناء الوحدات السكنية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية لمنشآت الأونروا في غزة. وأفادت أن المستودع يُعد مركزاً رئيسياً لعملياتها في محافظات جنوب غزة إضافةً لكونه المستودع الرئيسي لتخزين المواد الغذائية الأساسية التي توزعها الوكالة، مبينةً أنه سيخدم نحو مليون لاجئ بشكل ربع سنوي بما في ذلك المواد العينية الطارئة والأدوية.

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