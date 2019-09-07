شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 3000 سعودي وسعودية من إعصار فلوريدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشف رئيس قسم شؤون السعوديين في قنصلية المملكة في هيوستن ماجد أبوالعلا أن عدد المواطنين الموجودين في نطاق ولاية فلوريدا يبلغ 3 آلاف طالب مع عائلاتهم إضافة إلى عدد من المرضى والسياح. وقال إن إعصار دوريان وصل إلى أكثر من ولاية، غير أن ولاية فلوريدا هي التي تعرضت للموجة الأكبر، مشيرا إلى أن القنصلية شكلت لجنة طوارئ بمتابعة من السفيرة للعمل على إخلاء السعوديين من المناطق المتضررة في فلوريدا إلى أقرب مناطق آمنة لضمان سلامتهم.

وأضاف رئيس قسم شؤون السعوديين أن لجنة الطوارئ استقبلت اتصالات كافة السعوديين ولم تقتصر على الطلاب وبعد التأكد من إخلاء المناطق يتم الإعداد لنقلهم إلى منطقة آمنة واتخاذ تدابير السكن والجوانب الأخرى حتى زوال الكارثة الطبيعية ثم تسهيل أمر عودتهم إلى مدنهم. وقال إنه لا يوجد إحصاء عن تضرر ممتلكات السعوديين من الإعصار بسبب وجودهم حاليا في مناطق آمنة وعقب عودتهم سيتم حصر الخسائر ومن النظر فيها.

وأكدت القنصلية السعودية في هيوستن نجاحها في إخلاء المواطنين الموجودين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم إلى مناطق آمنة. وأضافت أن عملية الإخلاء ستستمر لحين ضمان سلامة كل المواطنين.

وكانت سفارة المملكة في واشنطن أصدرت بياناً دعت فيه المواطنين الموجودين في عددٍ من الولايات الأمريكية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسار إعصار «دوريان». وقالت في بيان صحفي إنها تتابع تطورات الإعصار وأهابت بالمواطنين الموجودين في ولايات فلوريدا، جورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء. كما لفتت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على الإخلاء، طبقا لإعلانات السلطات الرسمية في الولايات المتحدة.

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يشار إلى أن السلطات الأمريكية في ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة (فلوريدا، جورجيا، كارولاينا الجنوبية) عملت على إجلاء مئات الآلاف من السكان بسبب المخاوف من إعصار دوريان الذي تسبب في مقتل خمسة أشخاص وإحداث تدمير كبير في جزر الباهاماس غير أن قوة هذا الإعصار تراجعت في الساعات الأخيرة إلى الفئة الثالثة، وفق أحدث مذكرة صادرة عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي، أكدت أن دوريان «ثابت» عند شمال جزيرة غراند بهاما، التي كانت الأكثر تضررا من الإعصار.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنه على رغم التراجع التدريجي في قوة الإعصار، من المتوقع أن يظل في مساره إعصارا قويا خلال الأيام القادمة.

وضرب الإعصار الذي صنّف ضمن الفئة الخامسة منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غربي باهاماس الأرخبيل المؤلف من نحو 700 جزيرة. قبل أن يتراجع للفئة الرابعة ويواصل تحركه غربا بسرعة تصل إلى ميل في الساعة، وخلف أمواجا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.

وفي تقييم أولي للأضرار قامت به السلطات ومسؤولون من الصليب الأحمر على الأرض، فقد دمر الإعصار نحو 13 ألف مبنى كما خلف الإعصار أضراراً بالغة في جزيرتي أباكو وباهاما الكبرى، وقالت شبكة «سى.إن.إن»، الأمريكية، إن السياحة فى جزر الباهاما ستظل مدمرة لفترة طويلة، بسبب إعصار«دوريان» المدمر.