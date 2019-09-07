شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: مسابقة الملك عبدالعزيز تشجيع لمسلمي المعمورة على الارتباط بكتاب الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قال النائب العام الشيخ سعود المعجب إن المملكة دأبت منذ تأسيسها على يدي الإمام الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ على الاهتمام بالقرآن وأهله، وحبّ كتاب الله، وقامت ركائزها على العمل به وتحكيمه، والعناية الدائمة به، والدعم بسخاء لحفظه وتلاوته محلياً وعالمياً.

وأكد أن استمرار إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره دليل على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواصلة الدعم لحفظ القرآن الكريم، وتشجيع المسلمين في أصقاع المعمورة بالارتباط بكتاب الله والتنافس على عنايته وحفظه.

وأشار المعجب إلى أن المملكة قبلة العالم الإسلامي، وتفخر بأن تنظم مثل هذه المسابقات القرآنية وتقوم على رعايتها إيماناً منها بأن هذا هو ميدان التنافس الشريف بين أبناء الأمة الإسلامية، لتكون هذه البلاد منارة هدى في نشر الكتاب والسنة النبوية كما هو منهجها التي سارت عليه منذ تأسيسها، مضيفاً أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبذل جهوداً طيبة في تنظيم هذه المسابقة بالمستوى اللائق بالمملكة ومكانتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين.