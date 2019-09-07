شكرا لقرائتكم خبر عن المتسوق السري يكشف 2088 مخالفة ويضبط 608 ممارسين صحيين مخالفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

نفذت وزارة الصحة عبر المتسوق السري خلال عام 1440 (34430) جولة رقابية في جميع مناطق السعودية وأصدرت 2088 قرار عقوبات بحق مؤسسات صحية خاصة، فيما بلغ إجمالي عدد قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات وشملت قرارات لجان المخالفات إغلاق 15 مستشفى، 234 مجمعا طبيا، 65 صيدلية، 65 من المؤسسات الصحية الأخرى لحين تصحيح الأوضاع.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر أن المخالفات الأكثر شيوعاً تتمثل في عدم وجود ترخيص نظامي للمنشأة الصحية، عدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، عدم توافر الأجهزة الطبية الأساسية، عدم توافر الأدوية الأساسية، قصور في تنفيذ مكافحة العدوى، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.

وأكدت الوزارة أن برنامج المتسوق السري يهدف للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية؛ كونه إحدى مبادرات منظومة وزارة الصحة للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ يتمثل عمل البرنامج في تقييم مستوى الأداء للرعاية الصحية من منظور متلقي الخدمة بشكل واقعي وموضوعي، عن طريق تقمص دوره خلال الزيارات الميدانية لكافة المنشآت الصحية بشكل دوري، ورفع مخرجات التقييم لأصحاب القرار لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي من شأنها تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية.