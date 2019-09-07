شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية التي انطلقت الأربعاء 26/2/1439 حتى نهاية الخميس 6/1/1441 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة عن ضبط 3790173 مخالفاً، منهم (2959351) مخالفاً لنظام الإقامة، (583602) مخالف لنظام العمل، و(247220) مخالفاً لنظام أمن الحدود. فيما بلغ من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود (64157) شخصاً، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2759) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم (4498) شخصاً. وأشار بيان للجوازات إلى أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ (1562) وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1530) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14922) وافداً، منهم (12634) رجُلاً، و(2288) امرأة. فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (529491) مخالفاً، وإحالة (482600) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (630054) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (940100) مخالف.

المتسللون

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(64157) شخصاً

(51 %) إثيوبيون

(46 %) يمنيو الجنسية

(3 %) جنسيات أخرى